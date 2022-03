Vremenska prognoza - 6. mart

RTS pre 2 sata

Sve je više oblaka koji i nižim predelima mogu donete sneg. U naredna 24 sata južno od Save i Dunava pašće od 5 do 10 centimetara belog pokrivača, a na planinama i do 20. Oblaci sa juga, iz Jonskog i Egejskog mora vraćaju zimu u naše predele. Hladan vazduh stiže sa severoistoka i spušta temperaturu. Ujutru od -3 do 1 stepen, a najviša od 2 do 5.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.03.2022. Subota: Do kraja dana na severu Srbije promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima jače naoblačenje - padavine će posle podne pojačati najpre na jugu Srbije. U većini mesta se očekuje sneg, a tek ponegde u nižim predelima mešovite padavine (kiša i sneg). Uveče i u toku noći padavinska zona će se proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava