Vučić: Na brutalan način sve se promenilo; Imamo dovoljno svega, nema potrebe za panikom

RTV pre 1 sat | B92

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti i ponovo govorio o najvažnijim pitanjima u zemlji, regionu i svetu.

Na samom početku osvrnuo se na trenutnu situaciju u Ukrajini rekavši da će Srbija trpeti posledice. "Nema sumnje. To će biti slučaj sa svi zemljama Evrope i sveta, jer dolazi do poremećaja u političkim odnosima, ekonomiji. Sve je drugačije", rekao je Vučić. Naglasio je da mi ne razumemo sve što se dešava i da su ovo teške promene za nas. "Ne možemo da uvezemo koks iz Ukrajine, gvožđe iz Rusije. To pravi probleme. Da ne govorim o tome da je nafta otišla na 115