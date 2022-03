Konstrakta: Stvarno nemam zdravstvenu knjižicu, odnos prema zdravlju važna tema

N1 Info pre 41 minuta | Autor:RTS

Na Pesmi Evrovizije u Torinu Srbiju će predstavljati Konstrakta sa pesmom "In corpore sano".

To je epilog glasanja stručnog žirija i publike na takmičenju za "Pesmu Evrovizije 2022". Pobednica Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta, gostovala je u Jutarnjem programu RTS-a i istakla da je bilo par sati spavanja. „Trebaće mi vremena da saberem, sinoć mi nije bilo jasno šta se dešava, doći ćemo i do toga“, istakla je Konstrakta. Konkurencija i borba na takmičenju bila je velika. "Ne mogu da kažem da sam se borila, to je bio tok događaja i posle prvog polufinala