Hladno vreme se nastavlja, oblačno sa kišom i snegom

RTS pre 2 sata

Oblačno i hladno vreme u Srbiji. U nižim predelima ponegde i sa kišom i snegom. Više padavina se očekuje na zapadu i jugu zemlje. Najniža temperatura do 1 stepen, najviša dnevna do 5 stepeni.

Drugog dana vikenda u zemlji oblačno i hladno, povremeno sa susnežicom i snegom. U nižim predelima ponegde i sa mešovitim padavinama – kišom i snegom. Više padavina očekuje se na zapadu i jugu Srbije. Jutarnja temperatura od -3 do 1 stepen, a najviša od 2 do 5 stepeni. U Beogradu i kiša i sneg, a na području Kosmaja i Avale i snežni pokrivač. Temperatura od 1 do 3 stepena. Oblačno i hladno vreme očekuje se i narednih dana.