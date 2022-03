Putin: Imamo snage da ispunimo zadate ciljeve u Ukrajini

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

Foto: Profimedia - Imamo dovoljno snage i sredstava da uradimo sve što smo sebi zadali - rekao je Putin.

Ruski predsednik je takođe rekao i da ukoliko Ukrajina "nastavi da radi ono što radi" u pitanje će doći i ukrajinska državnost. - Svi ljudi koji to ne žele da razumeju, posebno rukovodstvo Kijeva, moraju da shvate da ako nastave da rade ono što rade, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnosti. Ako do toga dođe, to će biti u potpunosti na njihovoj savesti - naglasio je Putin. On je govorio i o mogućnosti da Ukrajina uđe u NATO, u okolnostima kada se u toj