Mali u "Hit Tvitu": Imamo dovoljno novca i jake finansije da pobedimo bilo koju krizu

Blic pre 8 minuta

Pored Miroslava Tomaševića, v.d. direktora EPS-a gosti Verice Bradić ove nedelje su ministar finansija Siniša Mali i urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Govoreći o kandidaturi Aleksandra Vučića za predsednika Srbije, Mali je rekao da je najvažnija vest danas to da je on prihvatio kandidaturu. - Dobio je rekordan broj potisa. O Vučiću govore dela, on je Srbiji doneo mir i stabilnost i ekonomski prosperitet. Srbija je uz Vučića naučila da pobeđuje i uspeva da se bori sa raznim krizama. Čeka nas teška kampanja. Pozivam građane da izađu na izbore i da podrže Vučića, da podrže politiku mira i stabilnosti - istakao je