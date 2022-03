Novo jutro u novom sadu: Suve slavine u delu Veternika, bez struje pojedini delovi grada

Blic pre 51 minuta

Kako najavljuju iz "Elektrodistribucije", zbog planiranih radova na električnoj mreži danas će bez struje od 8.30 do 10.30 ostati Trg Ferenca Fehera 8 i Maksima Gorkog 29/A.

Bez električne energije će od 11.30 do 13.30 ostati i do Primorske ulice BB iza Neoplante, a od 8.30 pa sve do 13 časova će bez struje biti stanovnici Teodora Mandića od 2 do 9 i od 2 do 8a, kao i Temerinska ulica od broja 121 do 131. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 16 časova biti deo Novosadskog puta (od Dunavske ulice do kružnog toka) i sve okolne ulice na tom potezu, javljaju iz JKP "Vodovod i kanalizacija". Postoji mogućnost da će