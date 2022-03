"Šmitov stav nevažan": Dodik poručuje da Srpska nije spremna uvesti sankcije Rusiji

Blic pre 5 sati

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Kristijan Šmit čovek čiji stav nije važan, niti relevantan, te poručio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, poziva na mir, ali da nije spremna da uvodi sankcije Rusiji.

Odgovarajući na pitanje novinara u Bijeljini kako komentariše navode Šmita da treba da ćuti i razmisli o neutralnosti BiH u vezi sa ukrajinskom krizom, Dodik je istakao da “ne prati tog lika odavno”. – On je na nivou ničega i njegov stav uopšte nije važan, relevantan, ni u čemu bitan za mene. Od vas čujem šta on kaže. On nije taj koji određuje šta je čiji stav, niti taj kojeg sam ja spreman da u bilo kom smislu razumem ili podržim – rekao je Dodik. On je naglasio