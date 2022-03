Niš: Planska isključenja struje

Danas pre 1 sat | Vesna Torovic

U Nišu su danas zbog radova na eletkričnoj mreži planirana isključenja u više ulica u različim delovima grada, saopštio je niški ogranak Elektrodistibucije.

U opštini Pantelej od 9 do 12 časova bez električne energije će biti delovi ulica Aleksinačke, Solunskih ratnika, Milutina Bojovića, Gutenbergove, Justina Popovića, Mokrančeve, Stanoja Glavaša, Braće Ignjatović, Jovana Apela, Zorana Gudžića i Ilije Avramovića. U opštini Medijana od 8 do 12 časova struju neće imati delovi ulica Vojislava Ilića. U periodu od 9 do 13 časova biće isklučeni deo Vardarske ulice, kao i deo sela Donja Studena. U opštini Palilila od 9 do 11