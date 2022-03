Završena treća runda pregovora, pomak u organizaciji humanitarnih koridora

N1 Info pre 29 minuta | Autor:N1 Beograd

Treća runda pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine u Belorusiji je završena, saopštila je ambasada Rusije u Belorusiji.

Mihail Podoljak iz ukrajinske delegacije napisao je na Tviteru da „ima manjeg pomaka u organizaciji humanitarnih koridora“. The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI „U osnovnom političkom delu regulisanja