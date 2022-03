U Srbiji danas oblačno sa kišom i snegom mestimično

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno, mestimično sa snegom, i temperaturom pet stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nižim predelima ponegde će padati i slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus četiri do nule, a najviša dnevna od dva do pet stepeni. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. U Beogradu će ujutru biti slab mraz, pre podne sa sunčanim intervalima, a posle podne moguć je kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko pet stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled relativno