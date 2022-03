Više ljudi ranjeno u pucnjavi ispred srednje škole u Ajovi u SAD

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

Više ljudi je ranjeno u pucnjavi ispred srednje škole u američkoj državi Ajovi, javile su danas vlasti.

Tri tinejdžera su Kritičnom stanju. Televizija KCCI-TV javlja da je narednik Pol Parizek rekao da su osumnjičene osobe privedene u incidentu koji se dogodo u De Moinu u školi Ist Haj skul (East High School). Video: Large police and first responder presence at East High School in Des Moines, Iowa, after three teenagers were shot outside - WHO-TV Victims are in critical condition and police say suspect(s) detained. District said school has been cleared.