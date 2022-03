Adice veći deo dana bez vode, a delovi Čeneja, Petrovaradina, Futoga i Ledinaca bez struje

Blic pre 40 minuta

Naselje Adice u sredu, 9. marta neće imati vode od osam do 16 sati. Razlog isključenja su planirani radovi na vodovodnoj mreži, te će cisterna sa pijaćom vodom biti postavljena ispred PU "Radosnica". Takođe postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena, upozoravaju iz JKP "Vodovod i kanalaizacija".

Što se najavljenih isklučenja struje tiče, isključenja će danas biti u delovima Čeneja, Petrovaradina, Futoga i Ledinaca. U Futogu će bez struje od 10 do 12 časova biti ulica Cara Lazara i to na brojevima od 205 do 225, i od 192 do 202. Za Petrovaradin, planirana su isklučenja u period od 8.30 do 11 sati i to u Okruglićevoj ulicci na brojevima od 3 do13. Bez struje će u Ledincima od 8.30 do 13 sati biti Liparije 1 i 2. Najavaljena isklučenja na Čeneju odnose se na