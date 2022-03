"Dolazi do dodatnih političkih podela": Varhelji u Evropskom parlamentu poručio da je BiH mesto u EU (foto)

Blic pre 3 sata

Bosnai Hercegovina je ključna za zapadni Balkan i umesto unutrašnjih sukoba treba da se fokusira na EU agendu, tu je BiH mesto, rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji na današnjem zasedanju Evropskog parlamenta.

On je poručio da se rat vratio na evropsko tlo i da je potreba za mirom i stabilnosti nikad nije bilo važnije, piše Srpskainfo. – Sreo sam se političkim liderima BiH prvi put 2020. Nakon 12 godina blokade, izbori u Mostaru su dali sveži podsticaj za promene. Nažalost, 2021. je bila izgubljena godina. Nismo videli pravi napredak na 14 prioriteta EU – rekao je on. Naglasio je da dolazi do “dodatnih političkih podela, nepriznavanja visokog predstavnika i bojkota