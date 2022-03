Tiodorović pojasnio koje mere će biti ublažene: "Treba razlikovati karantin od izolacije, a ovo moramo i dalje primenjivati"

Blic pre 11 sati

Član kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa, epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je večeras da će kovid propusnice biti ukinute jer, kako je objasnio, "ne možemo reći da su bile od velike koristi", kao i da će još neke mere biti ublažene.

On je za Tanjug rekao da će medicinski deo kriznog štaba tražiti da se ukine karantin za one koji su bili u kontaktu sa inficiranom osobom, a nemaju nikakve simptome kovida-19. - Treba razlikovati karantin od izolacije. Izolacija mora da ostane pogotovo za ona lica koja imaju simptome bolesti jer se na taj način smanjuje mogućnost širenja zaraze - rekao je doktor Tiodorović i istakao da se mere ne smeju u potpunosti ukidati, kao što je to učinjeno u nekim zemljama