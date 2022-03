Nestvaran rekord Nikole Jokića: Srbinu se klanjaju, brojke pokazuju njegovu nadmoć!

Večernje novosti pre 51 minuta | Novosti online

Foto: Tanjug / AP Nikola igra kao u transu, hvalospeve dolaze sa svih strana, a statistika je tu da ih potkrepi, posebno u poslednja tri duela.

Pružio je Nikola MVP partiju protiv Sakramenta, ubacivši 38 poena uz 18 skokova, a pratio ga je fantastičan šut 15/24. Zapravo, statistika deluje impresivno jer je u poslednje tri utakmice i tri pobede Jokić ukupno imao 116 poena, 45 skokova i 31 asistenciju! Jokić je prvi NBA igrač u istoriji koji je imao u tri uzastopne utakmice najmanje po 32 poena, 12 skokova i sedam asistencija, uz čak 62.5 posto uspešnosti šuta. Nikola Jokic is the only #NBA player who has