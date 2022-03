„Jokić je drugačija zver, njega ništa ne pogađa, samo vodi meč kako hoće“

Nova pre 9 sati | Autor:Bojan Vinulović

Nema dileme, odbraniće MVP titulu Alvin Džentri, trener koji privremeno vodi Sakramento Kingse, u neverici je zbog nove partije Nikole Jokića. „Očigledno je, Jokić samo kontroliše celu utakmicu.

On je plej, on je krilo, on je centar, on je šta god treba u datom trenutku. Taj momak je samo drugačija zver. On se ne potresa, njega ništa ne pogađa. On samo radi ono što treba ekipi da bi dobili utakmicu. On jednostavno igra na tako visokom nivou. On je samo drugačiji momak. Gledajući ga kako igra, teško je poverovati da više neće biti MVP. On jednostavno igra na tako visokom nivou i radi mnogo stvari na terenu. On je jedan od onih momaka koje možete uzeti i