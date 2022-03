Guvernerka ograničila menjačnice: Nova odluka stupila na snagu: NBS je menjačima sada smanjila proviziju, a evo i šta to znači

Blic pre 11 minuta

Narodna banka Srbije izmenila je Odluku o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, pa je menjačnice ograničila da pri prodaji i otkupu od fizičkih lica mogu naplatiti proviziju od najviše jedan posto.

To, praktično, znači da evro na na recimo 11. mart - ni u jednoj menjačnici u Srbiji ne sme da bude skuplji od 120,31 dinar. U Odluci NBS, objavljenoj u Službenom glasniku, navodi se i da na početku radnog vremena menjač mora da na vidnom mestu istakne, na način na koji je istaknuta i kursna lista, da proviziju naplaćuje do maksimalno jedan posto. Do sada su, podsetimo, menjačnice mogle da zaračunavaju proviziju od jedan odsto pri otkupu deviza od građana, dok