"Lavor, peškiri i sedenje ostaju": Konstrakta otkrila kako će izgledati njen nastup na Evroviziji, pa svoj uspeh opisala: "Svakog čuda tri dana dosta"

Blic pre 41 minuta

Otkako je odnela pobedu na "Pesmi za Evroviziju", o Konstrakti ne prestaje da se priča i piše. Puni naslovne strane, a očigledno joj je i popularnost na društvenim mrežama iznenada porasla.

Ona je u jednoj emisiji otkrila šta smatra da je tajna uspeha njene pesme "In Corpore Sano", kojom je pobedila i i favorite na "Beviziji 2022". - Naučiću se na popularnost koja mi je došla. Ja sam mislila, svakog čuda tri dana dosta, ali evo danas, peti dan, možda će biti i sedmi, splasnuće to sve, ali ja sam još uvek "Dženi, iz kraja", što bi rekla Dženifer Lopez. Ne mogu baš da kažem koja je tajna uspeha ove pesme. Na izboru za pesmu za Evroviziju, desilo se to,