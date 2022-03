RHMZ izdao upozorenje: Temperatura ide i do -15, na snazi meteo alarm!

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas biti hladno sa jakim jutarnjim mrazem, tokom dana promenljivo oblačno, samo na severu sunčano.

Najniža temperatura od minus devet do minus četiri, najviša od jedan do pet stepeni. Do kraja sedmice na području Srbije očekuje se umeren, lokalno i jak jutarnji mraz. Najniža temperatura u većini nižih predela od -10 do -5 stepeni, za dane vikenda ponegde i niža, a na planinama i ispod -15 stepeni, upozorava se na sajtu RHMZ-a. Slablјenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura očekuje se početkom naredne sedmice. Danas su na snazi žuti i