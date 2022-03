Kecmanović slavio posle velike borbe, zakazao duel s Čilićem

N1 Info pre 28 minuta | Autor:Ivana Salapura

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Indijan Velsu, pošto je posle velike borbe savladao kvalifikanta iz Velike Britanije Lijama Brodija 6:4, 4:6, 6:4.

Kecmanović je do trijumfa došao za dva sata i 14 minuta igre. Odlično je počeo meč, pa je već u prvom gemu napravio brejk srpski tenisr. Bilo mu je to dovoljno da dođe do prvog seta. U nastavku se vodila ujednačenija borba. Poveo je Kecmanović uz brek 4:3, ali je potom usledila serbija Britanca. Brodi je dva puta oduzimao servis rivalu i izjednačio je u setovima. Pretio je Britanac u nastavku, imao je brejk lopte u dva vezana servis gema Kecmanovića. Ipak, nije mu