Živković: Svaka godišnjica atentata na Đinđića podseća gde smo mogli da budemo

Nekadašnji premijer Zoran Živković izjavio je da svaka godišnjica atentata na Zorana Đinđića podeća na to gde su građani Srbije mogli da budu da se to nije desilo, a gde su sada. „Da su reforme nakon 5. oktobra koje je on započeo nastavljene, u Srbiji smo mogli da imamo slobodu štampe, nezavisno pravosuđe, poštovanje svih ljudskih i manjinskih prava, a i standard bi bio daleko bolji nego danas“, rekao je Živković za list Danas. Kako je naveo, standard u Srbiji bio