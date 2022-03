Danas sunčano i hladno vreme

Danas pre 51 minuta | Beta

U Srbiji će danas posle jakog jutarnjeg mraza biti sunčano i malo toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus 11 do minus tri stepena, najviša dnevna od šest do 10 stepeni. Slablјenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura očekuje se početkom naredne sedmice. I u Beogradu ujutro umeren mraz, tokom dana sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od minus sedam do minus tri, najviša dnevna oko devet stepeni. Biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, a izvestan oprez savetuje se