Snažne eksplozije u Erbilu: Raketiran američki konzulat u Iraku

Nova pre 3 sata | Autor:Branka Vujnović

Nekoliko raketa pogodilo je večeras američki konzulat u Erbilu, gradu na severozapadu Iraka, javlja iračka novinska agencija INA, a prenosi Jerusalim post.

Društvenim mrežama se šire snimci koji pokazuju stravične eksplozije, a gradonačelnik Erbila Omed Košnav tvrdi da je više raketa palo na tu oblast, ali da još nije sigurno da je meta bio američki konzulat ili aerodrom. Этим чего не спится? Серия взрывов в Эрбиле, Ирак Пишут, что атаковано консульство США. #Ирак pic.twitter.com/WbixYPORTP Prema agenciji INA, tokom napada se čulo pet eksplozija. Dozen of rockets fall around the new #US consulate in #Erbil.