U Evropi demonstracije protiv rata u Ukrajini, Putin hapsi Ruse koji protestuju

Nova pre 2 sata | Autor:Slobodna Evropa

Hiljade demonstranata izašlo je 13. marta na ulice brojnih gradova Evropi, uključujući i ukrajinske gradove Herson, Zaporožje i Melitopolj koje je okupirala Rusija, u znak protesta protiv invazije Moskve na Ukrajinu.

Sa istaknutim ukrajinskim zastavama i uz povike „Fašisti idite kući“ i „Herson je Ukrajinski“, hiljade demonstranata je izašlo na ulice ovog ukrajinskog grada, kojeg su zauzele ruske trupe. The protests against the Russian invasion are happening all over Ukraine. Unarmed residents of Kherson are marching the streets calling Russian troops murderers and demanding them to leave the city while being at gunpoint of Russian soldiers. pic.twitter.com/JCm5f62XtK U