Radost (baš) kratkog veka: Novak Đoković uskoro ostaje bez prvog mesta na ATP listi?

Tanjug/AP Podsetimo, Rus koji je nedavno od Noleta preuzeo čelnu poziciju ATP rangiranja, doživeo je u nedelju uveče senzacionalni poraz na Indijan Velsu.

To što je Gael Monfis, posle preokreta, pobedio Medvedeva, dovelo je do toga da ruski teniser na vrhu bude samo od 28. februara do sledećeg ponedeljka, 21. marta, ali bi mogao već 4. aprila da opet pretekne Noleta. Naime, trećeg dana aprila se završava masters u Majamiju, na kome Đoković neće igrati, a na kome je Medvedevu potrebno da se plasira u polufinale da bi se vratio na prvo mesto ATP liste. Razlika između njih dvojice će od ponedeljka biti samo 55 bodova,