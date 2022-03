Teniski šok: Medvedev senzacionalno izgubio, Đoković se vraća na prvo mesto!

Večernje novosti pre 2 sata | D. N.

FOTO: AP/Tanjug Naime, Rus koji je od Noleta preuzeo čelnu poziciju ATP rangiranja, doživeo je danas senzacionalni poraz na Indijan Velsu.

On je protiv Gaela Monfisa, 28. igrača sveta, dobio prvi set, ali se onda njegova igra potpuno raspala pa je, uz lomljenje reketa i nekoliko izliva besa, Medvedev na kraju poražen sa 4:6, 6:3, 6:1. Medvedev after getting broken in 3rd set breaks racquet pic.twitter.com/XCrqmmNGap — Llama Says☄🌠🚀 (@funnyzeitgist) March 14, 2022 Istina, nije se predavao ruski as, u sedmom gemu trećeg seta spasao je čak pet meč lopti, ali... ono što je propustio pre toga - nije uspeo