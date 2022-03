Lider SPS vodi premijersku kampanju: Dačić radi ono što mora jer je odustao od predsedničke kandidature

Danas pre 1 sat | L. Valtner

Ivica Dačić, predsednik SPS, mora da bazira svoju kampanju na tome da će baš on biti premijer Srbije i na taj način svojim biračima nadomesti to što je odustao od kandidature za predsednika države, smatraju sagovornici Danasa komentarišući Dačićevu premijersku kampanju.

Dačić je nedavno izjavio da je spreman da posle izbora vodi buduću vladu, kao najozbiljniji politički partner predsesnika SNS Aleksandra Vučića koji obavlja i funkciju predsednika države. On na skupovima tokom izborne kampanje govori da će započeti posao nastaviti, ali kao premijer, dok Vučića ističe za predsednika. Politikolog Boban Stojanović za Danas kaže da Dačić mora to da priča, jer mu je to kampanja. – U situaciji kada nije smeo da se kandiduje za