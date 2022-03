Vučić u novom sadu: Dobra vest za Srbiju, zadatak nam je da dovodimo investitore (video)

Večernje novosti pre 45 minuta | Novosti online

foto: Nenad Karlić Predsednik Srbije, govoreći o ceni energenata, rekao je da je važno da Srbija pokuša da za svoje građane obezbedi sve ono što je najbolje i najjeftinije moguće. - Verujem da ćemo imati povoljnu cenu gasa.

Verujem da ćemo imati jednu od najpovoljnijih cena u Evropi. Gotovo sam siguran u to - rekao je on. Ipak, Vučić je dodao da to ne zavisi samo od nas i od naših pregovora sa Rusijom. - Svega će u Srbiji biti dovoljno i trudićemo se da cene budu među najnižima na evropskom kontinentu - rekao je predsednik Srbije. Komentarišući upad jedinica ROSU u Štrpce, Vučić kaže da se radi o pritisku na Srbe da ne mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji. Predsednik je rekao da je