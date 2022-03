Čudesni Nikola Jokić: Srbin zatrpao koš Vizardsa, pa prebacio granicu od 10.000 poena! (video)

Hot sport pre 1 sat | HotSport

U NBA ništa novo, Jokić ponovo odličan. U noći između četvrtka i petka košarkaši Denvera pobedili su Vašington u gostima rezultatom 127:109, a najzaslužniji za ovaj trijumf Nagetsa bio je srpski as, Nikola Jokić. Navijači su uživali u još jednom ‘performansu’ momka iz Sombora, kojem je jako malo falilo da dođe do novog tripl-dabl učinka, pošto je meč završio sa 29 poena, 13 skokova i osam asistencija uz dve ukradene lopte i jednu blokadu. Za sve to bilo mu je