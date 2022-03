Američka vojna pomoć Ukrajincima: 5 Mi-17 helikoptera, 2600 džavelina, 600 stingera, 70 hamvija, 40 miliona komada municije

Kurir pre 45 minuta

Američka administracija poslala je ukrajinskim snagama pet helikoptera Mi-17, više od dve hiljade protivtenkovskih projektila džavelin i 70 hamvija, zajedno sa 40 miliona komada municije, kao i stotine i stotine malokalibarskog oružja.

Predsednik SAD Džo Bajden u je sredu predstavio novi paket pomoći Ukrajini, uključujući 9.000 protivoklopnih sistema, dronova i 7.000 komada malokalibarskog oružja – ali ostaje pod pritiskom da učini još više, uključujući pomoć Poljskoj da isporuči svoje borbene avione MiG-29 Ukrajincima. The new $800M package includes: - 800 anti-aircraft systems - 9,000 anti-armor systems - 7,000 small arms - 20 Million rounds - Unmanned aerial systems And more. — The White