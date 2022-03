Janković: Ne bih prihvatio poziv TV Pink iz principa, voleo bih duel sa Šapićem

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Kandidat koalicije Ujedinjena Srbija za gradonačelnika Beograda Vladeta Janković rekao je da ne bi prihvatio poziv da gostuje na TV Pink "iz principa", dodajući da je "ta ustanova nanela suviše štete narodu i da bi mu bilo ispod dostojanstva da se pojavi tamo".

On je za Novu rekao da je iz Radio televizije Srbija dobio jedan jedini poziv za gostovanje i to „nekih pet ili sedam minuta u emisiji ‘Oko’ koja se ne emituje u udarnom terminu“. „Bilo je nas nekoliko iz raznih stranaka, izjašnjavali smo se o određenim pitanjima. Inače, me nisu udostojili svoje pažnje“, naveo je Janković. Rekao je i da ne očekuje da će biti pozvan na duel sa kandidatom vladajuće partije za gradonačelnika Beograda Aleksandrom Šapićem. "Ne. Naši