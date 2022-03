Danas pre podne umereno oblačno, od sredine dana i popodne pretežno sunčano

Danas pre 6 sati | Beta

U Srbiji će danas ujutro biti mestimično slab mraz, pre podne malo do umereno oblačno, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minust tri do tri stepena Celzijusa, a najviša od osam do 12 stepeni. U Beogradu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistocni. Najniža temperatura će biti od nula do dva stepena Celzijusa, a najviša oko 11 stepeni.