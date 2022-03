Nužno uključiti građanske stranke BiH

Danas pre 19 minuta | S. D.

Građanske stranke isključene su iz pregovora o izmenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine zbog čega su oštro reagovali u EU, prenose sarajevski mediji.

Viola fon Kramon, zastupnica Zelenih iz Nemačke, smatra da su upravo spomenute stranke ključne za implementaciju najviših standarda. #BiH 🇧🇦 deserves the highest 🇪🇺 standards for its #democracy and parliamentary affairs. Civic parties are key in ensuring these standards will be implemented & #EEAS shall respect their voice in the electoral reform process. Any exclusion of them leads to further ethnic division! — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) March 17, 2022