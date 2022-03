Produžena zabrana civilnih letova na jugu Rusije

Euronews pre 1 sat | Autor: Tanjug

Vazduhoplovne vlasti Rusije produžile su zabranu civilnih letova na jugu te zemlje do 26. marta, javlja TASS pozivajući se na neimenovani izvor iz Ministarstva saobraćaja. "Zabrana se produžava do 26. marta", naveo je izvor ruske agencije.

Vazdušni prostor na jugu Rusije zatvoren je 24. februara, kada je počela specijalna vojna operacija u Ukrajini, a kasnije je ograničenje produženo do 20. marta. Federalna agencija za vazdušni saobraćaj preporučila je avio-kompanijama da za prevoz koriste alternativne rute preko aerodroma u Sočiju, Volgogradu, Mineralnije Vodi, Stavropolju i Moskvi kako bi prevezli putnike do zatvorenih aerodroma. Podsetimo, Ruska invazija na Ukrajinu traje već 23 dana, do juče je