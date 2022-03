Psiholog o redosledu predsedničkih kandidata: Šestica za Vučića nije baš neka sreća, jer taj broj ima svoju simboliku

Danas pre 16 minuta | S. Čongradin

Naravno da to koji broj zauzmete na listi kandidata za predsedničke izbore nije bez smisla, odnosno da učesnicima izbora nije sasvim svejedno koji su redni broj žrebom osvojili, ocenjuje za Danas psiholog Žarko Trebješanin, značaj i uticaj rednih brojeva na svest i odluke glasača na predstojećim predsedničkim izborima.

Setite se samo, dodaje on, koliko je bilo rasprava o tome kada su se pozicionirali televizijski kanali na kablovskim emiterima. – Radio televizija Srbije je htela da bude prva, pa je čak planirala da “pravdu” tražila na sudu… – podseća sagovornik Danasa. Broj jedan, objašnjava on, ima jedno simbolično značenje. – To je broj koji ima značaj. Ali, evo, u ovom slučaju, gde je žrebom izvučen Miša Vacić, sve to jeste malo smešno ispalo… – kaže Žarko Trebješanin.