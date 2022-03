Putin ima novu strategiju, biće još gore! Šef britanske obaveštajne službe: Rezultat će biti jeziv po Ukrajinu!

Kurir pre 7 sati

Šef britanske obaveštajne službe za odbranu (CDI), general-potpukovnik ser Džim Hokenhal, kaže da "Kremlj do sada nije uspeo da postigne svoje prvobitne ciljeve".

On to pripisuje problemima sa hranom i snabdevanjem i žestinom ukrajinskog otpora. Hokenhal kaže da su se ruske operacije promenile i da sada sledi "strategija iscrpljivanja" koja uključuje "neobzirnu i neselektivnu upotrebu vatrene moći". "To će rezultirati povećanjem civilnih žrtava, uništavanjem ukrajinske infrastrukture i intenziviranjem humanitarne krize", istakao je on. On takođe dodaje da je Vladimir Putin pojačao kontrolu nad domaćim medijima. "Kremlj