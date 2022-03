Garsiji kruna na 800 metara, Vorner najbolji sedmobojac

Sport klub pre 1 sat | Autor:Vladimir Todorović

Španac Marianomarian Garsija osvojio je zlatnu medalju u trci na 800 metara na Svetskom prvenstvu u dvorani u Beogradu.

U taktičkoj trci Garsija je rezervisano krenuo. Posle prvih 200 metara bio je na poslednjem osmom mestu. Međutim, onda je krenuo da ubrzava ritam i na ulazu u poslednji krug obišao do tada vodećeg Kanađanina Marka Aropa i stigao do trijumfa. Štopericu je zaustavio na 1:46,20. Na drugom mestu je završio 17- godišnji Kenijac Noa Kibet. Kasnio je 15 stotinki za pobednikom i stigao do prve medalje na planetarim šampionatima. Listu osvajača medalja upotpunio je