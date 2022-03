Vučić: Istražujemo ko šalje lažne dojave o bombama u avionima za Moskvu

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se još proverava ko šalje anonimne dojave o bombama na letovima aviona "Er Srbije" ka Rusiji, ali da te letove odlažu za 30 minuta da bi sačekali da dojave stignu pre poletanja.

"Mnogi ljudi misle da imaju pravo u današnjem svetu da rade šta hoće protiv suverenih država, ukoliko im se ne dopada, ili ukoliko nije dovoljno poslušničko ponašanje pojedinih država", rekao je Vučić novinarima u Sjenici na početku radova na novoj deonici autoputa "Miloš Veliki".

Prema njegovim rečima, poletanje aviona za Moskvu je u subotu sa namerom odloženo 30 minuta, pošto su dojave uglavnom stizale nakon poletanja aviona.

"Maltretiramo ljude pola sata duže, ali ne moramo da vraćamo avion iz Subotice", kazao je Vučić.

Tokom prethodne nedelje na mejl adresu beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" stiglo je više dojava o navodnim bombama koje se nalaze u avionima na letovima ka Rusiji, zbog čega su avioni morali prinudno da se vrate na aerodrom.

Proverom policije utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Vučić: Nisam siguran da je Bugarskoj lako da zaustavi uvoz gasa Turskim tokom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nije siguran da je Bugarskoj lako da zaustavi uvoz gasa preko gasovoda Turski tok kako je najavila ta zemlja.

"Bugarska je rekla da će da prekine svoj uvoz gasa, nisam siguran da je to tako lako", rekao je Vučić novinarima na skupu povodom početka radova na izgradnji deonice Požega - Duga Poljana na trasi autoputa Miloš Veliki.

Dodao je da će Srbija plaćati tranzitnu taksu za transport gasa iz Rusije, gasovodom Turski tok kroz Bugarsku.

"Mi kažemo hoćemo ruski gas iz Turskog toka, vi nama pustite do našeg gasovoda, mi to plaćamo, a šta je to što vi hoćete to je vaša stvar, nemamo problem", rekao je Vučić.

Zbog rata u Ukrajini Bugarska, kako su preneli mediji, neće obnoviti ugovor o snabdevanju prirodnim gasom sa ruskim Gazpromom. Razmatraju se alernativne isporuke i budući zajednički ugovor sa Evropskom unijom kako bi se izbegao nedostatak ovog energenta, rekao je u subotu zamenik premijera Bugarske Asen Vasiljev.

Bugarska dobija skoro sav gas kroz desetogodišnji ugovor sa Gazpromom koji ističe krajem 2022. godine. Godinama je odlagala projekte diverzifikacije svojih izvora, uključujući vezu gasovoda sa susednom Grčkom i proširenje jedinstvenog skladišta gasa u zemlji. Vlada Bugarske nastoji da ubrza oba projekta zbog straha da bi rat u Ukrajini mogao izazvati veći poremećaj.

Vučić je istakao da je za Srbiju dobro ako može da bude "nekog drugog gasa", uvek je, kako je rekao "sve dobrodošlo".

Sad je, po njegovim rečima, teško sa nekim racionalno razgovarati, jer "kad krene histerija svuda po svetu, to je nemoguće, pa je bolje kad malo prođe vreme da vidimo kako ćemo".

"Dolaze letnji meseci kada je potrošnja manja pa ćemo lakše da preživimo. Nemci se pripremaju za zimu, pa i Srbija mora od 1. maja da počne da se sprema za zimu. Očigledno teška, teška zima čeka sve zajedno", rekao je Vučić.

(Beta, 03.20.2022)