Počeo redovan putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Novi Sad

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

Na pruzi Beograd-Novi Sad je počeo redovan putnički saobraćaj, a svakodnevno će biti po 16 polazaka iz Beograda i iz Novog Sada.

Ta pruga namenjena vozovima brzine do 200 kilometara na sat otvorena je juče, a tokom promotivnog perioda, do kraja aprila, cena karte u jednom pravcu biće 300 dinara. Brzi vozovi nazvani „Soko“ dnevno će imati po sedam direktnih vožnji iz oba pravca, bez zaustavljanja u usputnim stanicama, u trajanju od 36 minuta. To su Inter siti vozovi koji iz železničke stanice Beograd Centar za Novi Sad polaze u 5.55, 7.34, 10.05, 14.05, 16.30, 18.03 i 20.05, a iz Novog Sada