Pao boing 737 sa 133 putnika i članova posade, strašna tragedija Prvi snimci olupine aviona u Kini, bukti šuma na mestu pada Video

Kurir pre 23 minuta

GUANGDŽU - Putnički avion boing 737 sa 133 putnika i članova posade kineske aviokompanije Čajna istern erlajns pao je na jugu Kine javljaju strani mediji.

Nacionalna kineska televizija potvrdila je pad aviona. Na navodnom mestu napada izbio je šumski požar i vije se gust dim. Ekipe za spasavanje odmah su poslate na mesto nesreće ali zasad nema informacija o stradalima i povređenima. Loš znak: Prvi snimci olupine aviona Video footage is being shared on social media that shows debris, *purportedly* from #MU5735, e.g. https://t.co/hie6tMSoWq — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) March 21, 2022 Prema prvim i