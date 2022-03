Srbin ponovo na vrhu: Đoković započeo 362. nedelju kao najbolji teniser sveta!

Vesti online pre 59 minuta | Vesti online

Srpski teniser Novak Đoković vratio se na prvo mesto na ATP listi.

Đoković je započeo 362. nedelju na čelu liste najboljih tenisera sveta. Srbin je prvo mesto preuzeo od Danila Medvedeva i imao 20 bodova više od ruskog tenisera. Đoković ima 8.465 bodova, a Danil Medvedev 8.445. Treći je Španac Rafael Nadal sa 7.715 bodova. BACK ON TOP❗ @DjokerNole has officially risen back to No. 1 on the ATP rankings and is guaranteed to spend at least his record 362nd and 363rd career weeks there during Miami. Djokovic is currently scheduled to