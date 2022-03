Zvanični podaci: Poginulo skoro deset hiljada ruskih vojnika?

Danas pre 8 sati | M. R.

Skoro 10,000 ruskih vojnika poginulo je u napadima Rusije na Ukrajinu, prenosi Vol strit džurnal, pozivajući se na objavu provladinog ruskog tabloida.

Ovi podaci pokazuju da je broj žrtava mnogo veći u odnosu na ranije zvanično saopšten broj od 498 preminulih u sukobima. Vol strit džurnal piše da je tabloid Komsomolskaya Pravda, preneo da je u napadima Rusije na Ukrajinu poginuo 9,861 ruski vojnik dok je njih još 16,153 ranjeno, pozivajući se na zvanične podatke. Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and