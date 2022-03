UŽIVO Amerika zaključila: Pripadnici ruskih snaga počinili ratne zločine

Nova pre 44 minuta | Autor:Milica Bajić

Danas je 28. dan rata u Ukrajini. Sva današnja dešavanja možete pratite na Nova.rs. 19.10 – Amerika zaključila: Putin je izvršio ratne zločine Američki državni sekretar Entoni Blinken saopštio je da je vlada SAD na osnovu dokaza da su civili namerno gađani zaključila da je ruski predsednik Vladimir Putin počinio ratne zločine u Ukrajini. The US government has formally declared that members of the Russian armed forces have committed war crimes in Ukraine, Secretary