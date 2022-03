UŽIVO Putin: Evropa će gas plaćati u rubljama

Nova pre 19 minuta | Autor:Milica Bajić

Danas je 28. dan rata u Ukrajini. Sva današnja dešavanja možete pratite na Nova.rs. 16:39 – Najmanje 1.500 civilnih zgrada u Ukrajini uništeno ili oštećeno Izveštaj „Njujork tajmsa“ procenjuje da je najmanje 1.500 civilnih zgrada, struktura i vozila u Ukrajini oštećeno ili uništeno u nedeljama od početka invazije. According to ⁦ @nytimes’s⁩ reporting, in the weeks since Russia began its invasion, at least 1,500 civilian buildings, structures and vehicles in Ukraine