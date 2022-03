Putin najavio veliku promenu: Menjaju se uslovi za isporuku gasa Evropi

Večernje novosti pre 14 minuta | Novosti online

Foto AP - Doneta je odluka da se plaćanja za isporuku gasa Evropi što pre konvertuju u rublje - izjavio je ruski predsednik, prenosi ria.ru. ⚡️ Putin declares that European payments for gas supplies will be switched to Russian rubles as soon as possible pic.twitter.com/SAi0fDKfax — RT (@RT_com) March 23, 2022 BONUS VIDEO - RUSKI KA-52 U AKCIJI: Sa "Vihorom" uništavaju mete udaljene preko 7 hiljada metara