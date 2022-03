Vučić u emisiji "signali": Srbija će se snaći radom

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printskrin - Stigla je treća kompozicija "Štadlerovih" vozova u Šid večeras.

Sutra ili prekosutra će početi da saobraća. Povećaćemo broj linija Beograd - Novi Sad - rekao je Vučić. Foto: Printskrin On je upozorio na rast cena nafte na svetskom nivou i podsetio na to da je gas poskupeo čak 25 odsto. - Loše vesti jedna drugu stižu, a dobrih vesti nema. Sve to nama samo donosi mnogo, mnogo problema. LJudi treba da znaju da brinemo i da vodimo računa - rekao je Vučić. Predsednik kaže da je očigledno da će cena hlebnog zlata rasti. Foto: