Sve što treba da znate o 94. Oskaru – nominovani, voditeljke, muzički nastupi…

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

U Los Anđelesu će u nedelju uveče biti održana 94. svečanost dodela Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka, na kojoj je ove godine favoriti film "The Power of the Dog" novozelandske rediteljke Džejn Kempion, sa ukupno 12 nominacija.

Mračni psihološki vestern Džejn Kempion dobio je nominacije u važnim kategorijama – za najbolji film, najbolju režiju, najboljeg glumca i najbolje muške i ženske sporedne uloge. Posle „The Power of the Dog“ najviše nominacija je dobilo ostvarenje „Dune“ Denija Vilneva, ukupno 10. Po sedam nominacija dobili "Belfast" čuvenog Keneta Brane i rimejk mjuzikla "West Side Story" takođe poznatog Stivena Spilberga. Brana i Spilberg su nominovani u kategoriji najbolje