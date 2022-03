Promašio penal, pa otišao u penziju! Burak Jilmaz: Budiću se svake noći zbog ovog jedanaesterca (video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

FOTO: AP Iskusni 36-godišnji napadač ja na konfenciji za medije posle utakmice istakao da je ovo bio njegov poslednji meč u dresu sa državnim grbom. - Ovo je bio moj poslednji meč u dresu Turske - istakao je Jilmaz i naglasio da je tužan što je reprezentativnu karijeru okončao porazom.

Turska je na kraju poražena sa 3:1, a fudbaler Lila je najpre u 65. minutu postigao gol za svoju selekciju. Potom je u 85. bio neprecizan sa 11 metara - poslao je loptu visoko preko gola. - Mislim da ću se buditi svake noći do kraja života zbog ovog penala - rekao je Burak Jilmaz. Yilmaz misses from the spot, what a let off for Portugal! 😱 pic.twitter.com/nnqyqUEoIP — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022 Fudbaler rodom iz Antalije je za reprezentaciju Turske odigrao 77