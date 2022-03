Kirjos kažnjen sa 20.000 dolara zbog razbijanja reketa i još 5.000$ zbog psovanja (VIDEO)

Danas pre 11 minuta | V. N.

Australijski teniser Nik Kirjos kažnjen je sa 20.000 dolara zbog bacanja i lomljenja reketa na kraju meča na Mastersu u Indijen Velsu sa Rafaelom Nadalom.

Španac je do šeste pobede u njihovom desetom međusobnom duelu došao rezultatom 7:6, 5:7, 6:4, a nakon što su se po završetku meča pozdravili na mreži australijski teniser je pobesneo i bacio reket na pod. That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG — Billy Bang (@villievang) March 18, 2022 Jedan od delova razbijenog reketa umalo nije pogodio skupljača loptica, koji je spretno izbegao udarac. Osim što je za razbijanje reketa dobio maksimalnu kaznu po